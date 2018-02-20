Из Екатеринбурга в Кыргызстан запустили новый автобусный маршрут

Северный автовокзал российского Екатеринбурга открывает новый международный рейс — в Кыргызстан. Автобусы начнут курсировать в Бишкек и обратно с 28 февраля, сообщил портал Е1.RU.

«Автобус будет отправляться каждую среду в 9.20, — уточнила начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова. — Дорога проходит через Казахстан, поэтому пассажирам придется пересечь две границы. Заграничный паспорт при этом не требуется».

Время в пути составит 49 часов 10 минут. За это время пассажиры проедут почти 2,5 тысячи километров.

«Особенность маршрута в том, что за время пути автобус нигде не будет делать остановки для высадки и посадки пассажиров, — отметила Елена Федорова. — Предусмотрены только технологические стоянки».

Кстати, в Екатеринбурге находится одна из самых крупных кыргызстанских диаспор в России.