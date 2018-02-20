18:38
-3
USD 68.17
EUR 84.51
RUB 1.21
Общество

Голодовка 22 дня спустя. У Бектура Асанова выявлена цинга

Состояние здоровья Бектура Асанова, осужденного за попытку насильственного захвата власти, ухудшается. Как сообщили ИА «24.kg» в Комитете по защите прав политзаключенных, его состояние здоровья медики оценивают как неудовлетворительное. 

По данным Зульфии Марат, у Бектура Асанова выявлена цинга, у него кровоточат десны и губы. Его должны перевести сегодня в Бишкекский СИЗО-1, а затем этапировать по месту отбывания наказания.

Цинга – заболевание, прогрессирующее вследствие недостаточного содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в человеческом теле. Это приводит к нарушению выработки такого белка, как коллаген, отвечающего за надежность стенок кровеносных сосудов и упругость соединительных тканей.  

Ранее институт омбудсмена со ссылкой на главного врача больницы ИК № 47 сообщал, что в настоящее время состояние здоровья заключенных расценивается как удовлетворительное.  

В ГСИН пока не могут определенно сказать, сколько дней Бектур Асанов пробудет в тюремной больнице.  Сегодня все трое осужденных отказались от сухой голодовки (на 22-й день акции протеста) и начали пить воду

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
Ссылка:
просмотров: 1483
Версия для печати
Материалы по теме
Уроженец Кыргызстана получил в России 18 лет за убийство 16-летней давности
Адвокаты просят оправдать экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек»
Адвокат Александра Кима собирается судиться с ГСБЭП
Адвокат заявил, что дело Александра Кима сфальсифицировано
Сухая голодовка 22 дня спустя. Осужденные начали пить воду
Суд Шыкмаматова. Начался допрос обвиняемого
Дело о подрыве прокурорской машины. Судебный процесс возобновился
Нарушением прав Мавляна Аскарбекова заинтересовалась Конституционная палата
Почти 3 миллиона сомов за моральный ущерб намерен взыскать глава Минздрава
Родственники Абдикерима Гапарова требуют привлечь сотрудников АКС за убийство
Популярные новости
ТВЕА и&nbsp;модернизация ТЭЦ. Скандал только начинается ТВЕА и модернизация ТЭЦ. Скандал только начинается
Скандал с&nbsp;новыми машинами &laquo;скорой&raquo;. Поставщик готов судиться с&nbsp;Минздравом Скандал с новыми машинами «скорой». Поставщик готов судиться с Минздравом
Насколько снизится переоформление машины в&nbsp;Кыргызстане Насколько снизится переоформление машины в Кыргызстане
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Бизнес
MegaCom: как экономить на&nbsp;связи за&nbsp;границей MegaCom: как экономить на связи за границей
O!Store: Получите БОНУС до&nbsp;1000 сомов при покупке смартфона O!Store: Получите БОНУС до 1000 сомов при покупке смартфона
Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет? Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет?
Пользователи сети о&nbsp;популярном тарифе &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom Пользователи сети о популярном тарифе «Элдик Интернет» от MegaCom