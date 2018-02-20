Голодовка 22 дня спустя. У Бектура Асанова выявлена цинга

Состояние здоровья Бектура Асанова, осужденного за попытку насильственного захвата власти, ухудшается. Как сообщили ИА «24.kg» в Комитете по защите прав политзаключенных, его состояние здоровья медики оценивают как неудовлетворительное.

По данным Зульфии Марат, у Бектура Асанова выявлена цинга, у него кровоточат десны и губы. Его должны перевести сегодня в Бишкекский СИЗО-1, а затем этапировать по месту отбывания наказания.

Цинга – заболевание, прогрессирующее вследствие недостаточного содержания витамина С (аскорбиновой кислоты) в человеческом теле. Это приводит к нарушению выработки такого белка, как коллаген, отвечающего за надежность стенок кровеносных сосудов и упругость соединительных тканей.

Ранее институт омбудсмена со ссылкой на главного врача больницы ИК № 47 сообщал, что в настоящее время состояние здоровья заключенных расценивается как удовлетворительное.

В ГСИН пока не могут определенно сказать, сколько дней Бектур Асанов пробудет в тюремной больнице. Сегодня все трое осужденных отказались от сухой голодовки (на 22-й день акции протеста) и начали пить воду.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.