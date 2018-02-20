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Общество

Задыхаемся. В Бишкеке растет заболеваемость дыхательных путей

В Бишкеке за последние десять лет показатели заболеваемости дыхательных путей растут. Данные ИА «24.kg» представили в Минздраве.

По данным Минздрава, в 2007 году было зарегистрировано 63 тысячи 588 таких случаев, а в 2016-м — уже 105 тысяч 178.

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Часто встречаемые заболевания: острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, бронхит, обструктивные болезни легких, бронхиальная астма.

«Причины заболеваемости: патогенные микроорганизмы, воздействие внешних аллергенов. Провоцирующие факторы: вредные привычки, неблагоприятная экологическая обстановка и любые причины, приводящие к сбоям иммунной системы», — отметили в министерстве.

В последнее время в Бишкеке озаботились вопросами качества воздуха. Активисты проводят эксперимент и заявляют, что воздух в столице Кыргызстана местами хуже, чем в Пекине (КНР).
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