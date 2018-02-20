Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 20 февраля снега не будет. Воздух прогреется до +12 градусов. День увеличился до 10 часов 46 минут: восход Солнца в 7.52, заход в 18.38.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

в районе, ограниченном улицами Киевской, Тыныстанова, Абдрахманова, проспектом Чуй.

Люди, которые меняли мир

Родился Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946 года.

В 1989–1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Родился Андрей Велько

Андрей Велько родился 20 февраля 1974 года в поселке Джаны-Джер Киргизской ССР. После окончания военного училища проходил службу в должности командира разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной дивизии. В 1998 году перешел на службу в группу «Вымпел». Неоднократно участвовал в специальных операциях, в том числе в освобождении заложников в Театральном центре на Дубровке. Награжден медалью Суворова и двумя медалями «За отвагу». Погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004 году.

Посмертно удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— В Dodo Pizza покажут очередную часть легендарной истории о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

— В Studio247 в 20.00 начнется театральный вечер, на который приглашает актриса и руководитель «GALA-театра» Галина Кетова.

— В отеле City состоится интеллектуальная командная игра Quiz Night. На этой неделе тема «Аутизм».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Большой овальный зал, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

— Восточный зал, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша;

— Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— Восточный зал, 14.00 — заседание депутатской временной комиссии по изучению аварии на ТЭЦ Бишкека;

— Горсуд, 10.00 — суд по делу Шыкмаматова;

— Свердловский суд, 15.00 — суд по делу Кима;

— ПЦ «АКИpress», 11.00 — пресс-конференция «Обращение правительству: Незамедлительно решите проблему трансформации земли, а не «черным пиаром» лидеров НД «Трансформация».

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