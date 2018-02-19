В городе Ош намерены повысить плату за проезд в муниципальном транспорте

В городе Оше намерены повысить плату за проезд в муниципальном транспорте. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

По их данным, на рассмотрение депутатов городского кенеша внесли вопрос об увеличении стоимости услуги на 2 сома.

Сегодня проезд в муниципальном автобусе в южной столице стоит 8 сомов, в троллейбусе — 6.

Льготы на проезд имеют школьники, которые могут проехать за 1 сом, а также пенсионеры, соцработники, обслуживающие граждан на дому, и инвалиды I категории.

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В случае повышения стоимости проезда в мэрии Оша предлагают увеличить цену на проезд школьников с 1 до 5 сомов. У других категорий граждан льготы останутся.

Вопрос о частных маршрутках еще не решен.

Напомним, тему повышения тарифа на проезд в общественном транспорте периодически поднимают и в Бишкеке. Однако конкретный документ мэрия в горкенеш пока не вносила.