Чайники к 8 марта, подушки к 23 февраля. Чиновники готовятся к праздникам

Чиновники в Бишкеке готовят подарки к Международному женскому дню 8 Марта. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, Управление социальной защиты населения Свердловского района столицы планирует потратить 600 тысяч сомов на 800 электрических чайников (каждый в подарочной упаковке).

Столичное управление культуры, напомним, покупает к празднику 1 тысячу косметичек.

Таласское городское управление социальной защиты Министерства труда и соцразвития планирует потратить 18 тысяч сомов на 6 полотенец, 6 комплектов постельного белья (пододеяльники, простыни и наволочки) и 12 подушек к 23 февраля — Дню защитника Отечества.