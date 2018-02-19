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Общество

В Тюменской области кыргызстанца приговорили к двум годам тюрьмы

Казанский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили в прокуратуре Казанского района.

По их данным, ночью 30 ноября 2017 года на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Казанское» в Тюменской области на границе с Казахстаном прибыл автобус Екатеринбург — Бишкек. При выходе из автобуса один из мужчин с двумя сумками вел себя неспокойно, нервничал и суетился, чем привлек внимание пограничника. Когда иностранец после прохождения паспортного контроля подошел к вещам, пограничник спросил, что находится в сумках и есть ли у него оружие, наркотики, взрывчатые вещества и боеприпасы. Понимая, что разоблачение неминуемо, мужчина сознался, что везет порох.

При досмотре у него изъяли четыре металлические банки с охотничьим бездымным порохом марки «Сокол», всего 757,3 грамма.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По приговору суда порох уничтожат.
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