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Общество

Нарушением прав Мавляна Аскарбекова заинтересовалась Конституционная палата

Гражданский активист Мавлян Аскарбеков заявил ИА «24.kg», что обратился в Конституционную палату, поскольку его права, как он считает, нарушаются.

По его словам, на процессе по делу юристы, представляющие его интересы, заявили отвод председательствующему судье Эмилю Кайыпову, но он его отклонил. Мавлян Аскарбеков подчеркнул, что это неправильно — судья не может сам на себя рассматривать отвод. Гражданский активист также добавил, что отсутствует состязательность сторон. И это тоже трактуется, как нарушение прав. Конституционная палата заявление приняла.

Сторона защиты потребовала приостановить процесс, пока КП не вынесет свое заключение. Суд продолжится 1 марта.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.
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