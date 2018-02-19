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Общество

Мертвый ребенок под диваном. Старшего сына роженицы определили в детдом

Начальник Аламудуского районного управления соцразвития Гульмира Кыштобаева рассказала ИА «24.kg» о родившей в селе Восток женщине.

По ее словам, С.Д., 1986 года рождения, проживала и работала на частной ферме с ноября 2017 года. Откуда она приехала, неизвестно, поскольку у женщины не оказалось при себе паспорта.

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«Рядом с ней находился 6-летний сын, которого в настоящее время определили в детское учреждение в Ысык-Атинском районе. Сейчас готовятся документы на рассмотрение комиссии по делам детей. Со слов женщины, в Канте у нее проживает родной брат. Наши специалисты выехали на его поиски. Мы всесторонне работаем над тем, чтобы дети жили у родственников», — сказала Гульмира Кыштобаева.

«В настоящее время проходят следственные мероприятия со стороны РОВД, женщина находится в Чуйском областном роддоме. С ее слов, она замужем, муж проживает в Казахстане, у них совместная старшая дочь, которая находится с отцом», — добавила начальник управления.

Ранее в МЧС сообщили, что в Аламудунском районе женщина завернула новорожденного ребенка в пакет и спрятала под диван. Ребенок умер. Версии медиков и милиции разнятся.
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