Кыргызстан недоволен увеличением мощности радиопередатчиков в Казахстане

Государственное агентство связи Кыргызстана направило в адрес Администрации связи Казахстана претензию о фактах несанкционированного увеличения мощности передатчиков со стороны РК на приграничных территориях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно международным процедурам по приведению в соответствие работы радиоэлектронных средств, отклоняющихся от согласованных параметров, казахская сторона обязана привести в соответствие работу своих радиопередающих устройств, то есть территория распространения телевизионных радиосигнала должна быть уменьшена.

Стоит отметить, что телевизионные радиосигналы КР по своей природе проникают на территории сопредельных государств.

В соответствии с решением Всемирной конференции по радиосвязи Женева-06 в рамках перехода на цифровое телевизионное вещание радиочастотный диапазон быть распределен на паритетной основе, в том числе между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Одной из природных особенностей распространения радиосигнала является отсутствие возможности ограничения по административным границам. Вследствие чего на приграничных территориях в соответствии с регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи проводится приграничная координация радиочастот в целях использования радиоэлектронных средств (передатчиков) с согласованными техническими параметрами, позволяющими работать без оказания помехового влияния на соседствующие территории.