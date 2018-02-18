Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

В Киргизской ССР упразднили Таласскую область

Фото из Интернета. Заповедник «Беш-Таш»

Область первоначально образована 22 июня 1944 года, упразднена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1956 года. Восстановлена в 1980 году.

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Люди, которые меняли мир

Родился Сулайман Иманбаев.

Сулайман Иманбаев родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955 году с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

В 1960–1975 годы работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975–1982 — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982–1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990 года возглавил Главное управление здравоохранения города Бишкека.

Сулайман Иманбаев был одним из организаторов системы здравоохранения страны.'}

Сулайман Иманбаев, будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом пезидента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

Родился живописец Федор Стукошин.

Он родился в 1914 года в селе Разрытое Смоленской области. Окончил Омское художественное училище. В Кыргызстане с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза художников с 1949 года. Преподавал во Фрунзенском художественном училище. Умер в 1974 году.

В историю кыргызского искусства вошел как один из ведущих живописцев послевоенного времени. Автор тематических картин, портретов, замечательных пейзажных этюдов и натюрмортов.

Умер заслуженный артист Кыргызской Республики Аманбек Нуртазин.

Родился он в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, в 1962 году стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета. Умер в 2013 году.

Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Ай-Чурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно он возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.

Как о нем пишут, «сын братского казахского народа внёс большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».

У кого намечаются тои

В этот день родились:

в 1952 году — депутат Жогорку Кенеша Бакирдин Субанбеков;

в 1954 году — председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР Назаркул Ишекеев;

в 1960 году — поэт, драматург, переводчик, активный общественный деятель Кожогелди Култегин;

в 1973 году — депутат Бишкекского горкенеша Асель Куламбаева;

в 1977 году — боксер Алмазбек Раимкулов, более известный по прозвищу Бриллиантовый малыш (англ. Kid Diamond)

Куда сходить

Культура

Сходите в театр или музей, будет много интересных мастер-классов как для детей, так и для взрослых.

Куда еще можно пойти сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

- Во Дворце спорта имени Кожомкула пройдет чемпионат Бишкека по таэквондо ITF;

- Состоится Фестиваль боулдеринга On the Wake.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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