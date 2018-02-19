Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 февраля снега не будет. Воздух прогреется до +4 градусов. День увеличился до 10 часов 43 минут: восход Солнца в 7.54, заход в 18.37.

Памятные даты

День сотрудника Финансовой полиции Кыргызстана

19 февраля 1993 года подписан Указ президента «О создании специальных подразделений налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции», который заложил основу развития Финансовой полиции современного Кыргызстана.

Специальные подразделения укомплектованы сотрудниками органов внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры. Численность вновь созданных спецподразделений налоговых расследований составляла 150 человек.

Сейчас Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями проводит экономическую политику государства, выполняет задачи, направленные на обеспечение экономической безопасности Кыргызской Республики.

Люди, которые меняли мир Умер народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев.

Родился 13 мая 1935 года. Он доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Б.Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор хореографии.

Он исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бубусара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Роберт Уразгильдеев ушел из жизни 19 февраля 2015 года.

У кого намечаются тои

В этот день родились:

в 1960 году — депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев;

в 1962 году — экс-глава МВД Кыргызстана Мелис Турганбаев;

в 1971 году — депутат Бишкекского горкенеша Аликбай Сариев;

в 1972 году — депутат Бишкекского горкенеша Нуржан Тынымсеитова.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— В Студии альтернативного обучения «Окна» в 15.30 начнется практическая лекция для детей об искусстве.

— По адресу: проспект Чуй, 110, в 18.30 начнется показ короткометражных фильмов «И то кино».

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

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— ПЦ АКИpress, 10.30 — пресс-конференция «Обращение к президенту КР семьи покойного А. Гапарова»;

— ПЦ ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «В режиме давления: в чем незаконность обвинений, предъявленных Эльнуре Алкановой?».

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