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Общество

Спецоперация в Алматы. МИД Кыргызстана ждет разъяснений от Казахстана

МИД Кыргызстана ждет объяснений от Казахстана относительно задержания кыргызстанцев во время спецоперации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о задержании двоих кыргызстанцев пока остается неподтвержденной.

МИД КР пригласил консула Посольства РК в КР Ерлана Абишева и попросил разъяснить сложившуюся ситуацию. Информация от казахстанской стороны ожидается.

Напомним, 15-16 февраля в Казахстане проведена крупная спецоперация в околотаможенной сфере. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.
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