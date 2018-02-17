Спецоперация в Алматы. МИД Кыргызстана ждет разъяснений от Казахстана

МИД Кыргызстана ждет объяснений от Казахстана относительно задержания кыргызстанцев во время спецоперации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, информация о задержании двоих кыргызстанцев пока остается неподтвержденной.

МИД КР пригласил консула Посольства РК в КР Ерлана Абишева и попросил разъяснить сложившуюся ситуацию. Информация от казахстанской стороны ожидается.

Напомним, 15-16 февраля в Казахстане проведена крупная спецоперация в околотаможенной сфере. Задержано 29 подозреваемых, в том числе и двое кыргызстанцев.