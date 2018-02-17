Космонавт показал, как уменьшилось Аральское море

Российский космонавт Антон Шкаплеров с орбиты сфотографировал Аральское море. Снимок появился у него в «Инстаграме».

«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана», — написал космонавт.

Отметим, другой российский космонавт Сергей Рязанский тоже «шлет» фотографии с орбиты. Он опубликовал фотографию Иссык-Куля.