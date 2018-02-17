В честь 90-летия Чингиза Айтматова инициировано восхождение на Эльбрус

В честь 90-летия народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова в 2018 году планируется восхождение на самую высокую гору России — Эльбрус. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Международном фонде Чингиза Айтматова.

По его данным, Бишкек посетила вдова известного советского и балкарского поэта Кайсына Кулиева, близкого друга Чингиза Айтматова.

Элизат Кулиева — заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, академик Международной академии творчества.

Сама Элизат Кулиева призналась, что приезд в Кыргызстан для нее очень волнительный. Со времени ее последнего пребывания в КР прошло более 60 лет. Семья Элизат Кулиевой была депортирована в Кыргызстан, когда ей было всего четыре года. 12 лет семья жила в Джалал-Абадской области. Когда Элизат исполнилось 16 лет, они вернулись на родину в город Нальчик.

Элизат Кулиева приняла участие в айтматовских чтениях.