Двое студентов продавали наркотики школьникам

Сотрудники СБНОН МВД задержали двоих студентов, занимающихся распространением наркотических средств среди несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 15 февраля в ходе оперативных мероприятий на территории одной из школы Бишкека ими задержан гражданин Б.Я., 1996 года рождения, с 26 граммами гашиша.

В ходе дополнительных мероприятий задержан гражданин Г.А., 1997 года рождения, у которого изъято 15 граммов гашиша. Дома у него нашли еще 7 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к незаконной преступной деятельности.