В Оше разъяснили подросткам их права и обязанности

В городе Оше проводят профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятие получило название «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба УВД Южной столицы.

Уточняется, что работа проводится среди школьников, студентов колледжей и приезжих подростков.

«Также милиционеры выявляют и раскрывают преступления, совершенные детьми и подростками. Правоохранители выявляют детей, занимающихся школьным рекетом. За два дня в рамках профилактики сотрудники ИДН провели несколько встреч в учебных заведениях, общественных местах и на рынках города. Они разъяснили детям их права и обязанности, а также рассказали о последствиях совершенных преступлений», — говорится в сообщении.