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Общество

Член депутатской комиссии едва не потерялась на территории Бишкекской ТЭЦ

Депутат Жогорку Кенеша боялась потеряться на ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии сообщила Аида Касымалиева.

Она спросила у представителей Генеральной прокуратуры, когда завершится расследование. Однако ответа не получила.  Сотрудники ГП КР лишь отметили, что идет следствие, и когда оно завершится, неизвестно.

«Сотрудники теплоцентрали не среагировали на аварию и не проинформировали друг друга. Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев согласился, что действия работников теплоцентрали не были согласованы. Почему на теплоцентрали нет карт и указателей? Я сегодня ходила по территории и могла потеряться, уйти в другом направлении. Нет инструкции нигде», —  посетовала Аида Касымалиева.

Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков отметил, что на объекте обнаружено много нарушений, руководству переданы предписания. «Не было стекол, должны быть посты, но недостатки не устранили», — добавил он.
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