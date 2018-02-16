Член депутатской комиссии едва не потерялась на территории Бишкекской ТЭЦ

Депутат Жогорку Кенеша боялась потеряться на ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании депутатской комиссии сообщила Аида Касымалиева.

Она спросила у представителей Генеральной прокуратуры, когда завершится расследование. Однако ответа не получила. Сотрудники ГП КР лишь отметили, что идет следствие, и когда оно завершится, неизвестно.

«Сотрудники теплоцентрали не среагировали на аварию и не проинформировали друг друга. Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев согласился, что действия работников теплоцентрали не были согласованы. Почему на теплоцентрали нет карт и указателей? Я сегодня ходила по территории и могла потеряться, уйти в другом направлении. Нет инструкции нигде», — посетовала Аида Касымалиева.

Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков отметил, что на объекте обнаружено много нарушений, руководству переданы предписания. «Не было стекол, должны быть посты, но недостатки не устранили», — добавил он.