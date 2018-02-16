Сеул призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн принял участие в праздничных мероприятиях на границе с КНДР по случаю Нового года по лунному календарю и призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей в ближайшее время «без предварительных условий», сообщил rambler.ru со ссылкой на РИА «Новости».
И Южная, и Северная Корея должны стыдиться текущей ситуации, когда встречи разделенных семей не разрешены... Встреча разделенных семей должна быть проведена как можно скорее без предварительных условий.Чо Мен Гюн
Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года.
Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году, говорится в сообщении. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.