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Общество

Сеул призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей

Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн принял участие в праздничных мероприятиях на границе с КНДР по случаю Нового года по лунному календарю и призвал Пхеньян провести встречу разделенных семей в ближайшее время «без предварительных условий», сообщил rambler.ru со ссылкой на РИА «Новости».

И Южная, и Северная Корея должны стыдиться текущей ситуации, когда встречи разделенных семей не разрешены... Встреча разделенных семей должна быть проведена как можно скорее без предварительных условий.

Чо Мен Гюн

Встречи разделенных семей проводились с начала 1980-х годов по линии обществ Красного Креста двух корейских государств. Позднее с помощью Южной Кореи в курортных горах Кымгансан в КНДР был построен гостиничный комплекс для проведения встреч разделенных семей. Последняя подобная встреча прошла в октябре 2015 года.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году, говорится в сообщении.  На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии. 
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