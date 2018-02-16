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Общество

Авария на ТЭЦ. Новый директор теплоцентрали о ее причинах рассказал депутатам

Работники ТЭЦ Бишкека искали порывы и упустили уровень воды в баке. Об этом сегодня рассказал депутатам парламента директор теплоцентрали Андрей Воропаев.

По его словам, в баке химобессоленной воды образовалась воронка. Насос показывал неправильные данные. «Оперативный персонал должен был следить за работой оборудования. Расход воды был нестабильным. Ловушки должны чиститься каждую смену. В насос попал воздух из-за того, что был упущен уровень воды в баке. Уровнемер периодически подмерзал», — пояснил Андрей Воропаев.

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Он добавил, что разворот оборудования начался позже положенного времени. Воду забирали, а восполнения не было. «Вода уходит. Химики нам говорят, что дают воду в полном объеме. Мы начали искать порывы. Ни начальник химцеха, ни начальник смены не дали команду развернуть оборудование раньше, зная о том, что ожидается понижение температуры. Начальник смены станции вовремя не овладел ситуацией», — отметил директор ТЭЦ Бишкека.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека.  В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.
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