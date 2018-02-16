Авария на ТЭЦ. Депутатам мешают разобраться в ее причинах журналисты

Разобраться в причинах аварии на ТЭЦ депутатам мешают журналисты. Сегодня депутатская комиссия выехала на теплоцентраль для очередной экскурсии.

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Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев (назначен после аварии) попытался объяснить им, из-за чего произошла авария, показывал насосы, рассказывал об их работе и специфике производства.

Однако Аалы Карашев обвинил в аварии Андрея Воропаева, так как он являлся заместителем главного инженера и должен был следить за работой станции. По словам Андрея Воропаева, это функциональные обязанности начальника смены цеха, который в тот день и упустил неполадку.

В химцехе депутаты и вовсе заявили, что журналисты и телеоператоры мешают им работать. Они попросили главу Национального энергохолдинга вывести работников СМИ, так как народным избранникам не хватает места в тесных помещениях ТЭЦ.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.