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Общество

В Кыргызстане средний размер пособия по беременности и родам — 7,8 тысячи сомов

В Кыргызстане средний размер пособия по беременности и родам составляет 7,8 тысячи сомов. Такие данные представили сегодня на коллегии Министерства труда и социального развития.

Как сообщается, таких получателей в 2017 году было 43,6 тысячи.

С 1 января 2018-го, напомним, за рождение ребенка выплачивают суйунчу в размере 4 тысяч сомов, а в высокогорных районах – почти в два раза больше.

Средний размер пособия на погребение составил 3 тысячи 565 сомов. Этот вид выплат в прошлом году получили 3,2 тысячи человек.
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