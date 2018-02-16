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Общество

Сухая голодовка, день восемнадцатый. Участники акции принимают капельницы

Объявившие акцию протеста с сухой голодовкой осужденные Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков получают капельницы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН. 

По информации Комитета защиты политзаключенных, всем троим необходимо наблюдение врачей. Правозащитник Зульфия Марат рассказала, что состояние Бектура Асанова очень тяжелое, у него кровоточат губы и десны. Вчера его посетил адвокат. Бектур Асанов по-прежнему остается в больнице ИК №47. Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова вчера перевели в СИЗО-1.  

Осужденные за попытку захвата власти объявили сухую голодовку восемнадцать дней назад в знак протеста против произвола следователей ГКНБ и требуют отставки главы ведомства Абдиля Сегизбаева.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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