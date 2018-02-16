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Общество

Главы Кыргызстана и Узбекистана — за ускорение делимитации госграницы

В телефонном разговоре Сооронбая Жээнбекова с Шавкатом Мирзиеевым по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном особо отмечена необходимость ускорить делимитацию оставшейся части государственной границы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Главы двух государств отметили, что развитие и углубление традиционной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства отвечают коренным интересам народов сопредельных стран.

Как сообщается, подчеркнута важность дальнейшего углубления политического диалога и реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне в 2017 году. Обсуждены дальнейшие планы по наращиванию торгово-экономического взаимодействия и приграничного сотрудничества.
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