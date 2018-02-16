В Кыргызстане разработают новую карту сейсмического районирования. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госархстрое проводит тендер на 5,4 миллиона сомов.

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В том числе 2 миллиона сомов выделяют на разработку новой карты сейсмического районирования территории КР и перечня населенных пунктов с указанием исходного балла и пиковых грунтовых ускорений ожидаемых землетрясений.

Еще 2,3 миллиона сомов предусмотрено на консультационные услуги и разработку отдельных разделов норм и правил «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования».

По словам директора Института сейсмологии НАН КР Канатбека Абдрахматова, карту сейсмического районирования необходимо обновлять каждые 5-6 лет. Последняя была создана в 2011 году.