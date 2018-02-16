Афиша на выходные: 17-18 февраля

Театры

17 февраля. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили одного. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

17 февраля. Опера «Риголетто»

В ее основе пьеса Виктора Гюго «Король забавляется», в центре сюжета которой острая драма Риголетто — язвительного придворного шута с одной стороны, и нежного, глубоко страдающего отца — с другой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

17 февраля. Спектакль «Принцесса Турандот»

Фабула пьесы восходит к очень древнему фольклорному мотиву (три загадки, которые нужно разгадать под страхом смертной казни).

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

18 февраля. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 февраля. Балет «Жизель»

В основе балета старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им. Виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

18 февраля. Празднование Масленицы

Гостей ожидают выступления артистов, народных коллективов, конкурсы, традиционные русские забавы, розыгрыши и многое другое. Есть в программе праздника и традиционное сжигание чучела, и угощение блинами.

Площадь перед зданием Министерства культуры, информации и туризма КР, 12.00-15.00; Карагачевая роща, 11.30; гольф-клуб «Кленовый лист» (село Кара-Джигач), 13.00.

18 февраля. Творческий вечер иллюзионистов Great Magic

Ребята покажут вам то, что называется настоящей магией. Готовьтесь удивляться!

Арт-кафе Studio247, 20.00.

Выставки, ярмарки

7 февраля — 2 марта. Выставка «С мольбертом по миру»

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

«Галерея М», 9.00-19.00.

17-18 февраля. Выставка «Кульджаке»

Экспозиция посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

17 февраля. Вечерняя ярмарка Art Collaboration

Вас ждут атмосфера домашних посиделок, живая музыка, чайная церемония. Можно приобрести, например, ловцы снов, украшения, живые цветы, картины.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17-27 февраля. Выставка «В поисках права»

В центре интерактивной выставки — вопросы нарушения прав человека в Кыргызстане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова.

Мастер-классы, тренинги, акции

17 февраля. Мастер—класс по живописи

Занятие проведет президент Международной конфедерации союзов художников, председатель Союза художников Кыргызстана, народный художник КР Таалай Усубалиев. Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Материалы входят в стоимость.

«Галерея М», 12.00-15.00.

17 февраля. Мастер-класс «Пейзажная фотосъемка»

Из всех жанров фотоискусства пейзажная фотография является наиболее популярной, но не самой простой. Кроме любви к природе понадобится множество навыков, о которых расскажет Егор Козадаев.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова (каб.10), 14.00.

17 февраля. Лекторий «Триатлон изнутри»

Вы узнаете, с чего начинать любителю, как составить примерный план тренировок, а также о необходимом инвентаре, спортивном питании и многом другом.

Оlolohous, 11.00.

17 февраля. Лекция учителя йоги и медитации Диди Ананда (Сингапур)

Мастер практикует раджадхираджа-йогу более 20 лет, является специалистом по альтернативной медицине, аюрведе, детоксу и имеет международную квалификацию. Он расскажет о технике медитации и ее пользе в повседневной жизни, о йоге и правильной детоксикации.

Кафе «Экодемия», 15.00.

17 февраля. Бесплатный открытый урок Latino Dance

Латиноамериканские танцы — это гремучая смесь страсти и ритма, которая зажигает в сердцах миллионов людей во всем мире ощущение праздника. Урок проведет хореограф из Кубы Майкл Кампос. В программе три направления: сальса, бачата и кизомба. Запись по телефону 0558555514.

Athletic Hall Bishkek, 18.30.

17 февраля. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы познакомить вас с разными техниками рисунка и живописи и показать, что рисовать можно и нужно по-разному, ведь каждый по-своему смотрит на мир... А как видите его вы?

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

17 февраля. Тренинг по НЛП

По тому, какие речевые обороты использует человек в разговоре, можно охарактеризовать его внутренний мир. А еще речевые обороты можно использовать для транса. Тренинг будет полезен психологам, психотерапевтам, менеджерам, HR—специалистам, а также всем, кому интересно общение и развитие в этом направлении.

Улица Камская, д.10, 13.00.

17 февраля. Мастер-класс «Картина маслом за четыре часа»

Давно мечтаете написать свою картину, хотите прикоснуться к тайнам творческого процесса, получить вдохновение на дальнейшие самостоятельные эксперименты в искусстве? Приходите на мастер-класс! В стоимость входят все материалы. Регистрация по телефону 0500052055.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 15.00.

18 февраля. Открытый урок игры на барабанах

Всю жизнь мечтали играть на ударных, но все время откладывали это? Тогда этот урок для вас. Кроме того, вас ждут интересные знакомства.

Z-Studio, 16.00.

18 февраля. Женская психотерапевтическая группа

Если вы устали и не чувствуете сил, это занятие для вас. В уютной дружелюбной компании вы будете восстанавливать свои ресурсы и восполнять энергию в творчестве с помощью ярких психологических инструментов. Запись по телефону 0556207221.

8-й микрорайон, д.1 (кв.50), 12.00.

18 февраля. Вечер аргентинского танго

На горячую воскресную милонгу приглашаются все танцующие и не очень танцующие. Прихватите удобную обувь.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

18 февраля. Роспись в стиле поп-арт на джинсовых куртках

Если не умеете рисовать — не беда, вас этому научат. Берите любимые джинсовые куртки и приходите на мастер-класс. В стоимость включены материалы. Запись по ссылке.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 15.00.

Для детей

17 февраля. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

17 февраля. Мастер-класс по поппингу

Поппинг — один из самых зрелищных и необыкновенных по своей технике исполнения стиль уличного танца. Мастер-класс проведет танцор Кубат Малабай. Справки по телефону 0777990079.

Ololohaus, 15.00.

18 февраля. Кулинарный мастер-класс

Хачапури — это традиционное грузинское блюдо. Оно представляет собой лепешку с различными начинками — сыром, рыбой, мясом. Регистрация по телефону 0775979500.

Ресторан Niko, 14.00.

18 февраля. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

18 февраля. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои не только сами будут учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 февраля. Спектакли «Хитрый кот» и «Чоң энемдин көз айнеги»

В сказке «Хитрый кот» ненасытные мыши уничтожили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь ей приходит кот и придумывает план по истреблению грызунов.

Полюбившиеся зрителям Барбос, Волк и Лиса стали героями очередной истории — «Чоң энемдин көз айнеги». Если маленькая девочка Алтынай пойдет в лес, она встретит этих троих? Давайте посмотрим.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.