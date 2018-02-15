Кражу мобильных телефонов в Казахстане хотят сделать бессмысленной

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о том, как в Казахстане планируют снизить количество краж сотовых телефонов. Об этом сообщило МИА «Казинформ».
«Как показала практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом в этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован так, кражи мобильников станут бессмысленными», — считает Даурен Абаев.
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