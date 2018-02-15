Кражу мобильных телефонов в Казахстане хотят сделать бессмысленной

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал о том, как в Казахстане планируют снизить количество краж сотовых телефонов. Об этом сообщило МИА «Казинформ».

«Как показала практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом в этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован так, кражи мобильников станут бессмысленными», — считает Даурен Абаев.

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Министр уточнил, что новшество введут с января 2019 года. «Точнее, с января 2019 года услуги незарегистрированным телефонам оказывать не будут. Для многих срок может оказаться недостаточным, вдобавок люди не хотят идти в отделения сотовых операторов. Чтобы избежать социального напряжения, мы работаем над максимальным упрощением процедуры регистрации. Прорабатываются альтернативные методы и способы онлайн-регистрации», — добавил Даурен Абаев.