Радиомарафон к Всемирному дню детей, больных раком, продолжается. Помогите!

Во время радиомарафона «Жизнь детям!», который проходит сегодня на радио «Мир», один из гостей — меценат Танвир Афтаб сказал, что берет на себя приобретение препарата «Сандиммун неорал» для 15 детей из отделения гематологии Национального центра онкологии. Об этом ИА «24.kg» рассказала шеф-редактор радиостанции Татьяна Батяркина.

Танвир Афтаб будет обеспечивать больных детей препаратом в течение года.

«Первые финансовые итоги подведем сегодня около трех часов. Сейчас в эфир приходят гости, меценаты, уже выступили два руководителя крупных лечебных заведений: директора Национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев и Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков», — рассказала она.

В эфире также выступили родители и дети. Кто-то из малышей уже выздоровел, другие продолжают бороться с болезнью.

«Во время беседы с одним из героев к нам пришел мужчина и передал деньги. Рассказал, что просто ехал в машине, услышал историю и не смог не помочь. Вообще помочь может любой желающий. В холле телерадиокомпании установлена прозрачная урна фонда Help the Children — SKD, куда можно опустить любую сумму. Там же можно взять анкету, заполнить ее, и тогда мы озвучим в эфире фамилию жертвователя. Вклад можно сделать и анонимно», — рассказала Татьяна Батяркина.

Популярные певцы, музыканты, артисты рассказали о благотворительных концертах, мероприятиях, которые всегда стараются по возможности поддерживать.

«Наши ведущие связались по телефону с Мирбеком Атабековым. Он сейчас в Оше на гастролях. Певец рассказал, как подарил свою кепку одному мальчику, который был болен раком и отказывался от лечения... Мирбек Атабеков случайно узнал об этой истории и решил навестить его. Когда пришел в гости, мальчик не поверил сразу. Певец надел свою кепку на лысую голову мальчика. Сейчас он в стадии ремиссии», — поведала Татьяна Батяркина.

Напомним, радиомарафон продлится до 19.00. Его организовали радио «Мир» и общественный фонд Help the Children — SKD («Помощь детям — СКД») при поддержке Министерства культуры, информации и туризма КР. Он приурочен к Всемирному дню детей, больных раком.