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Общество

В Бишкеке прошел митинг в честь 29-й годовщины вывода войск из Афганистана

В Бишкеке сегодня прошел митинг-реквием, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В Афганской войне участвовали 7 тысяч 140 кыргызстанцев. Из них 252 погибли, а 1 тысяча 500 вернулись с ранениями.

На митинг собрались ветераны боевых действий в Афганистане, их родственники, представители Генерального штаба Вооруженных сил КР, мэр столицы и другие. Они возложили венки к монументу воинам-интернационалистам и почтили память павших минутой молчания.

Выражаю огромную благодарность родителям, потерявшим своих сыновей. Желаю вам здоровья, терпения и успехов. Мы будем помнить подвиг наших воинов!

Мэр Бишкека Албек Ибраимов

По данным мэрии, в органах соцразвития города состоят на учете 877 воинов-интернационалистов. Военнослужащим-инвалидам, раненным в боевых действиях на территории других государств, из средств республиканского бюджета ежемесячно выплачивают 7 тысяч сомов, участникам – 6 тысяч, вдовам погибших – 1 тысячу. За счет местного бюджета семьи погибших в Афганистане ежеквартально получают 1 тысячу 500 сомов.
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