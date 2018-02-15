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Общество

Эксперт не нашел в выступлениях Мавляна Аскарбекова призывов к захвату власти

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова. Суд перешел к исследованию материалов уголовного дела. 

Сегодня на заседании суда ознакомились с видеозаписью акции протеста и собрания жителей поселка Дачи СУ в селе и у здания Жогорку Кенеша, где выступал Мавлян Аскарбеков.

После просмотра гособвинитель спросил эксперта, есть ли на видео призывы к насильственному захвату власти. Тот ответил, что в показанных сюжетах подобных призывов нет.

Адвокат ходатайствал о проведении независимой комплексной политологическо-лингвистической экспертизы видеозаписей, чтобы точно определить, содержатся ли в словах Мавляна Аскарбекова призывы к свержению власти. 

Суд оставил ходатайство открытым. 

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.
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