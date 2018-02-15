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Общество

Более 6 тысяч жалоб на WhatsApp ГУОБДД, оштрафовано всего 135 человек

Фото читателя ИА «24.kg». Машина припаркована прямо на пешеходном переходе

С начала года на WhatsApp ГУОБДД поступило 6 тысяч 697 звонков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве. Уточняют, что сообщения поступают со всей страны.

«В основном люди пишут, чтобы проконсультироваться. Таких сообщений поступило 5 тысяч 606. Поступают сообщения о заторах на улицах, о неправильно припаркованном автомобиле.  Наши сотрудники незамедлительно реагируют на каждое сообщение», — проинформировали в ГУОБДД.

В ведомстве отметили, что из общего числа сообщений 1 тысяча 57 содержали в себе фото- и видеоматериалы о нарушениях правил дорожного движения. Оштрафовано 135 человек.

Номер WhatsApp ГУОБДД, на который можно отправлять жалобы и предложения: 0706 630900.
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