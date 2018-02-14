Омбудсмен взял под контроль дело о таинственной смерти двухлетнего мальчика

Омбудсмен Кубат Оторбаев взял под личный контроль дело о внезапной смерти мальчика в детском саду в Караколе.

Уполномоченные сотрудники акыйкатчи в Иссык-Кульской области встретились с заведующей детского сада и получили объяснительные. Она рассказала, что 9 февраля утром двухлетнего мальчика привели в садик, а позже, часов в 11.00, у него начались судороги.

Сотрудники детсада сразу же вызвали бригаду врачей. Но медики запоздали, воспитательница завернула ребенка в одеяло, поймала машину и отвезла ребенка в больницу. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, ребенок скончался. По словам заведующей, врачи не смогли поставить точный диагноз, поэтому с согласия родителей они решили делать вскрытие.

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Вскрытие состоялось 11 февраля в присутствии медицинского работника детского сада, родственников ребенка, следователя по данному делу Самата Муктарова и судмедэкспертов. Предварительное заключение – простуженные легкие. Данные вскрытия были отправлены в Бишкек на экспертизу, окончательное заключение ожидается через месяц.

Дело находится на контроле омбудсмена Кубата Оторбаева.