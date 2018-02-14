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Общество

ГСИН не будет препятствовать заключенным оппозиционерам в отказе от капельниц

Медики больницы при исправительной колонии № 47 не станут препятствовать оппозиционерам, осужденным по делу о попытке захвата власти, если они откажутся от капельниц. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель пресс-службы ГСИН Александр Никсдорф.

По его словам, согласно Мальтийской декларации, медицинские работники должны оказывать помощь человеку, объявившему голодовку, только с его согласия.

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«По Уголовно-исполнительному кодексу КР при угрозе жизни для заключенного, объявившего голодовку, допускается принудительное проведение медицинских процедур», — сказал Александр Никсдорф.

Сегодня на митинге у «Белого дома» член комитета по защите прав политзаключенных Зульфия Марат сообщила, что осужденные по делу о попытке захвата власти готовы отказаться от капельниц, если власти не отправят в отставку главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам. 
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