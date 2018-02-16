Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 февраля временами снег. День увеличился до 10 часов 35 минут: восход Солнца в 7.58, заход в 18.33. Температура воздуха днем ожидается −2 градуса.

Праздники

Новый год по лунному календарю

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней.

Еще этот праздник называют «китайским Новым годом», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной.

Люди, которые меняли мир

Родился Леонид Дядюченко

Леонид Дядюченко родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Литературную деятельность начал в 50-е годы с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии. Автор сценариев игровых и документальных фильмов. Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.

Умер в 2005 году.

Родился Кадыр Омуркулов

Известный драматург, писатель и публицист Кадыр Омуркулов родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».

По его сценариям снято более двадцати полнометражных художественных, документальных и телевизионных лент. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР и КР, народный писатель, лауреат премии «Руханият». Он издал несколько книг своих рассказов и повестей.

Умер в 2013 году.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева в 18.00 начнется спектакль «Принцесса Турандот».

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова можно будет посмотреть мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

— В Кыргызском академическом театре имени Т.Абдымомунова покажут фильм Мара Байджиева «В субботу вечером свадьбы не будет».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Проходит спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол и шахматы.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— ТЭЦ Бишкека, 10.00 — выездное заседание депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ;

— Жогорку Кенеш (Западный зал), 14.30 — заседание комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ;

— Жогорку Кенеш (Зал заседаний), 10.00 —парламентские слушания по контролю исполнения Закона «О государственно-частном партнерстве»;

— ПЦ АКИpress, 11.00 — пресс-конференция представителей Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта и спортивной делегации из Кореи;

— ПЦ АКИpress, 12.00 — пресс-конференция представителей общественной и творческой интеллигенции «Неисполнение решения суда Госкомиссией по делам религии КР»;

— Госкомитет информационных технологий и связи, 15.00 — коллегия по итогам 2017 года;

— ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Национальный банк КР о Положении «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»;

— Центр управления кризисными ситуациями МЧС, 14.00 — коллегия МЧС по итогам 2017 года;

— КНМИИ имени Г.Айтиева (кинолекционный зал), 10.00 — коллегия Минтруда.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.