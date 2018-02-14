Юристы заявляют о незаконности выставления квартиры журналиста на торги

Суд требует установить фактическое место жительства Нарына Айыпа в той самой в квартире, которую прокуратура намерена выставить на аукцион. Этого сегодня потребовала судья Октябрьского райсуда Бишкека Кымбат Архарова.
Судебные исполнители могут рассчитывать только на треть жилой площади, принадлежащей журналисту. Остальные две части принадлежат его матери и сестре. Каким образом судебные исполнители намерены продать треть его квартиры и кто купит такую долю, в суде не пояснили.
Кымбат Архарова также потребовала, чтобы ответчик Нарын Айып выплатил хоть какую-то часть иска.
Ранее журналист сообщил суду, что часть денег он собрал. «У нас хоть небольшая, но какая-то сумма есть. В поддержку нас коллеги из некоторых СМИ перечислили однодневную зарплату, также люди приносили наличными в редакцию. Пока мы не знаем, куда перевести эти деньги», — объяснил суду Нарын Айып.
По данным адвоката журналиста, в поддержку Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой собрано 270 тысяч сомов и $1 тысяча.
Между тем юристы Института медиа полиси заявили о незаконности изъятия и продажи квартиры Нарына Айыпа.
«В перечне видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, прописано имущество, принадлежащее должнику на праве личной собственности, необходимое для должника и лиц, находящихся на его иждивении: жилой дом, в котором должник и его семья постоянно проживают, не являющийся предметом залога.
Такое требование незаконно, поскольку законодательство не допускает взыскание долга с недвижимого имущества, если такое имущество является единственным имуществом для проживания. Следовательно, суд должен был отказать в принятии заявления представителя взыскателя Сыдыкова о выставлении недвижимого имущества Нарына Айыпа к рассмотрению и не назначать производство по делу, поскольку Нарын Идинов является не единственным собственником имущества, а владеет лишь третью недвижимого имущества. Помимо него правом собственности на это имущество обладают его ближайшие родственники (мать и сестра)», — прокомментировали в Институте медиа полиси.
Напомним, иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.