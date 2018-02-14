Юристы заявляют о незаконности выставления квартиры журналиста на торги

Суд требует установить фактическое место жительства Нарына Айыпа в той самой в квартире, которую прокуратура намерена выставить на аукцион. Этого сегодня потребовала судья Октябрьского райсуда Бишкека Кымбат Архарова.

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Она обязала журналиста Нарына Айыпа представить к следующему заседанию справку от ТСЖ, подтверждающую его проживание по указанному в материалах дела адресу.

Судебные исполнители могут рассчитывать только на треть жилой площади, принадлежащей журналисту. Остальные две части принадлежат его матери и сестре. Каким образом судебные исполнители намерены продать треть его квартиры и кто купит такую долю, в суде не пояснили.

Кымбат Архарова также потребовала, чтобы ответчик Нарын Айып выплатил хоть какую-то часть иска.

Ранее журналист сообщил суду, что часть денег он собрал. «У нас хоть небольшая, но какая-то сумма есть. В поддержку нас коллеги из некоторых СМИ перечислили однодневную зарплату, также люди приносили наличными в редакцию. Пока мы не знаем, куда перевести эти деньги», — объяснил суду Нарын Айып.

По данным адвоката журналиста, в поддержку Дины Масловой, Нарына Айыпа и Чолпон Джакуповой собрано 270 тысяч сомов и $1 тысяча.

Между тем юристы Института медиа полиси заявили о незаконности изъятия и продажи квартиры Нарына Айыпа.

«В перечне видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, прописано имущество, принадлежащее должнику на праве личной собственности, необходимое для должника и лиц, находящихся на его иждивении: жилой дом, в котором должник и его семья постоянно проживают, не являющийся предметом залога.

Такое требование незаконно, поскольку законодательство не допускает взыскание долга с недвижимого имущества, если такое имущество является единственным имуществом для проживания. Следовательно, суд должен был отказать в принятии заявления представителя взыскателя Сыдыкова о выставлении недвижимого имущества Нарына Айыпа к рассмотрению и не назначать производство по делу, поскольку Нарын Идинов является не единственным собственником имущества, а владеет лишь третью недвижимого имущества. Помимо него правом собственности на это имущество обладают его ближайшие родственники (мать и сестра)», — прокомментировали в Институте медиа полиси.

Напомним, иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.