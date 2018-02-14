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Общество

Трансформация земли. У «Белого дома» вновь митингуют

В Бишкеке у «Белого дома» вновь митингуют жители Чуйской области. Участники акции протеста вновь требуют трансформировать и узаконить их земельные участки.

По словам председателя ОО «Трансформация» Бекназара Айталиева, ранее представители объединения встречались с вице-премьер-министром Даиром Кенекеевым. Он внес предложения по решению  проблемы. Однако вопрос так и не решен.

«В частности, он предлагал вычеркнуть из списка трансформируемых земель несколько жилых массивов. Однако нас такой вариант не устраивает. Мы решили выйти к зданию Жогорку Кенеша и обратиться к президенту. Пусть он решит проблему как высшая инстанция», — сказал Бекназар Айталиев.

Он добавил, что митингующие требуют принять представителей акции протеста в аппарате президента. «Правительство в этом вопросе показывает некомпетентность и нерешительность. Возможно, нам поможет президент», — отметил председатель ОО «Трансформация».
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