Абитуриент, внимание! Какие профессии будут востребованы до 2023 года

О потребностях в кадрах на ближайшие несколько лет сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист управления профессионального образования Министерства образования и науки Евгения Чубукова.

По ее словам, обновлена карта потребности в специалистах на 2018-2023 годы. По мнению Министерства труда и соцразвития, наиболее приоритетными и востребованными на рынке труда будут специалисты в области сельского хозяйства, образования, строительства, энергетики, связи, транспорта, промышленности.

На 2018/2019 учебный год государство по-прежнему выделяет 5 тысяч 705 грантовых мест. Их распределят по 25 государственным вузам, включая региональные.