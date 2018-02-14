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Общество

Царапины, вмятины, низкий кузов. В Минздраве рассказали о новых машинах «скорой»

Фото Министерства здравоохранения. Машины скорой помощи на автобазе

В Минздраве рассказали об изъянах в новых машинах скорой помощи, подаренных Кыргызстану Германией.

По данным ведомства, контракты на поставку подписали 24 марта 2017 года. Поставить машины должны были до 22 июня, а ввести их в эксплуатацию — до 22 июля.

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Кыргызская сторона получила 2 мая от компании Dutch Health BV (Нидерланды) письмо с информацией о том, что она может доставить только часть машин к 30 июня, а остальные — ввиду «конструкционных трудностей при переоборудовании» — позже. Другой причиной задержки поставщик указал месяц Рамазан, в течение которого якобы снижается производительность труда в ОАЭ (страна, где расположен завод по переоборудованию машин).

До 7 августа 2017-го ни одну машину не запустили в эксплуатацию.

Предотгрузочная проверка автомобилей состоялась в ОАЭ в сентябре. Тогда же выявили и недоработки, поставщик обязался их устранить перед отгрузкой. Транспорт прибыл партиями с 8 по 27 ноября.

Созданная комиссия выявила при осмотре машин ряд несоответствий в технических параметрах машин.

Длина кузова автомашин «Хендай Портер» превышает указанный в контракте параметр почти на 1 метр, а высота медицинского салона машин «Тойота Хайс» ниже требуемого на 25 см. В машинах «Тойота Хайлюкс» отсутствует стационарная система подачи кислорода. И так далее.

Кроме того, часть автомобилей имеет механические повреждения кузова (царапины, вмятины).

Минздрав Кыргызстана не может принять машины в таком состоянии. Поставщику предъявлено требование привести машины в соответствие с контрактами. Устранение несоответствий может занять несколько месяцев.

О проблемах уведомили Германский банк развития. Ему предложили рассмотреть вопрос штрафных санкций к поставщику.
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