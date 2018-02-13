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Общество

Адвоката Омурбека Текебаева и Аиды Саляновой хотят лишить лицензии

Адвокат Чинара Джакупбекова обжаловала частные определения, которые получила от судьи Бишкекского городского суда Адиса Момуналиева во время процесса по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

По ее словам, определения ей вынесли за пререкания и неподчинение суду. Еще одно частное определение от судьи горсуда Ирины Воронцовой адвокат Чинара Джакупбекова получила во время слушаний по делу Аиды Саляновой. Чинара Джакупбекова намерена обжаловать и его. 

Вынесение хотя бы одного частного определения, если суд его оставляет в силе, грозит юристу лишением адвокатской лицензии. 
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