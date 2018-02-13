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Общество

Кыргызстанка стала призером чемпионата мира по ментальной арифметике

Кыргызстанка стала призером чемпионата мира по ментальной арифметике АМАKidsWorldCup 2018. Об этом сообщили в Академии ментальной арифметики.

Юная кыргызстанка Акак Камелова (6 лет) заняла третье призовое место в младшей возрастной категории. В чемпионате, который прошел в Москве, участвовала одна тысяча детей из 11 стран мира. Кыргызстан представляли девять участников.

«На чемпионате был официально зарегистрирован рекорд по числу участников и занесен в Книгу рекордов России. Из тысячи претендентов в финал вышли 120 ребят, которые боролись за первые места и главный приз — поездку в парижский DisneyLand!» — сообщили в академии.
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