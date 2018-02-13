Суйунчу за рождение ребенка начали выплачивать в Кыргызстане

Суйунчу за рождение ребенка в размере 4 тысяч сомов начали выплачивать в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, на сегодня единовременное пособие получили уже 327 семей.

Для того чтобы получить пособие «балага суйунчу», граждане могут оставить заявление в информационных киосках, в органах ЗАГС и Центрах обслуживания населения, расположенных по всей республике. Заявления через систему электронного взаимодействия ГРС будут передаваться в городские и районные управления социального развития.