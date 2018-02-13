14:09
-2
USD 68.95
EUR 84.63
RUB 1.19
Общество

Комиссия Минздрава расследует жалобу врачей Нацгоспиталя

Врачи отделения микрохирургии глаза №1 Нацгоспиталя обратились с жалобой на имя депутатов парламента, вице-премьер-министра и премьер-министра КР.

Медики жалуются на заведующую отделением С.Иманбаеву, при которой «сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка» и которая злоупотребляет своим служебным положением».

«В последнее время с открытием ее личного частного кабинета «Офтамед» всех амбулаторных больных требовалось отправлять для обследования только в этот кабинет. Она раздавала свои визитки через санитарок под угрозой увольнения. Больных госпитализировали зачастую с фиктивными экстренными диагнозами, а в выписке требовала указать истинный диагноз. Завотделением использовала госимущество (оборудование и перевязочный материал) в своем центре», — говорится в заявлении.

Глава Нацгоспиталя Динара Сагинбаева подтвердила ИА «24.kg», что такое заявление от врачей администрация НГ получила, создана комиссия. «Но в связи с тем, что позже обращение поступило и в Минздрав, создали совместную комиссию МЗ и НГ. На этой неделе она должна закончить свою работу, после чего сможем сделать выводы и принять меры. Что-либо предварительно сказать трудно», — прокомментировала она.
Ссылка:
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. В Нацгоспитале начали отапливать треть здания
На ремонт Национального госпиталя выделили еще три миллиона сомов
В Нацгоспитале завершается ремонт, ждут новое оборудование
В Нацгоспитале практически закончили ремонт двух отделений
После проверки Нацгоспиталь закрывает производство лекарств
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к&nbsp;пяти годам тюрьмы Бишкекский горсуд приговорил Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!