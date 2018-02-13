Комиссия Минздрава расследует жалобу врачей Нацгоспиталя

Врачи отделения микрохирургии глаза №1 Нацгоспиталя обратились с жалобой на имя депутатов парламента, вице-премьер-министра и премьер-министра КР.

Медики жалуются на заведующую отделением С.Иманбаеву, при которой «сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка» и которая злоупотребляет своим служебным положением».

«В последнее время с открытием ее личного частного кабинета «Офтамед» всех амбулаторных больных требовалось отправлять для обследования только в этот кабинет. Она раздавала свои визитки через санитарок под угрозой увольнения. Больных госпитализировали зачастую с фиктивными экстренными диагнозами, а в выписке требовала указать истинный диагноз. Завотделением использовала госимущество (оборудование и перевязочный материал) в своем центре», — говорится в заявлении.

Глава Нацгоспиталя Динара Сагинбаева подтвердила ИА «24.kg», что такое заявление от врачей администрация НГ получила, создана комиссия. «Но в связи с тем, что позже обращение поступило и в Минздрав, создали совместную комиссию МЗ и НГ. На этой неделе она должна закончить свою работу, после чего сможем сделать выводы и принять меры. Что-либо предварительно сказать трудно», — прокомментировала она.