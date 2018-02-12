Злополучный ПИН. Зачем в школах продолжают их требовать

В редакцию ИА «24.kg» продолжают поступать жалобы от родителей школьников. Они не понимают, на каком основании учитель требует принести ПИН? Где его получить, если потребуется? Имеют ли они право не сдавать ПИН учителю?

Сдача ПИН не требование, а просьба?

В Министерстве образования отвечают, что они не давали распоряжения по сбору ПИН и посоветовали обратиться в управление образования мэрии Бишкека.

Там отметили, что это не требование, а просьба. Хотя просьба в учебных заведениях зачастую является руководством к действию как для администрации и учителей, так и для родителей.

Можно отказаться передавать личные данные. В некоторых школах просят написать соответствующее заявление.

Собирают же ПИН для информационной системы управления образования (ИСУО). Создаваемая база данных позволит «автоматизировать учет учащихся на всех уровнях образования в привязке к данным их родителей» и будет связана с Единым государственным реестром населения Госрегистра через ПИН ученика и ИНН родителя.

Еще в 2016 году бывший тогда главой ГРС Тайырбек Сарпашев обещал каждому школьнику присвоить ПИН. Пресс-служба ведомства тогда оптимистично рапортовала, что оПИНчивание ставит целью создание качественного и постоянно обновляющегося государственного информационного ресурса, содержащего сведения о школьниках. Это должно позволить проводить эффективный анализ выделяемых из бюджета средств на питание детей и планировать строительство новых учебных заведений.

Но, похоже, что-то пошло у ведомства не так. Принести ПИН детей в столичных школах просят и сейчас. Хотя просьбой это сложно назвать.

«Если вы не хотите сдавать ПИН, напишите письменный отказ и отдайте учителю», — написали в родительском чате на вопрос зачем.

Кто отвечает за сохранность данных

Но кто может гарантировать сохранность персональных данных? Учебное заведение не является уполномоченным органом по сбору и хранению персональных данных, к которой относятся паспортные данные, тот же ПИН.

«Я уже трижды сдавала в школу этот ПИН. Они его едят что ли? Или теряют? Это же персональная информация. Кто отвечает в школе за ее сохранность?» — задается вопросом еще один читатель.

В Министерстве образования говорят, что ответственность несет директор. С него и спрос. В Управлении образования сказали, что всем руководителям донесено содержание статьи 17 «Обязанности держателя (обладателя) массива персональных данных» Закона «Об информации персонального характера». Именно ими «становятся» директора учебных заведений и именно они обязаны обеспечить режим сохранности персональных данных.

Они же должны «определить обработчика персональных данных, предоставляющего гарантии в отношении мер технической безопасности и организационных мер, регулирующих обработку персональных данных, за исключением случаев, когда держатель (обладатель) самостоятельно возлагает на себя функции и обязанности обработчика».

Так сдавать или нет...

«В начале года сдали в школу все документы, включая справку с места жительства, новый договор со школой на учеников, паспорта родителей и свидетельство о рождении, разве этого недостаточно?» — еще один вопрос читателей.

В Министерстве образования говорят, что данные из документов, которые родители сдают в начале года, собираются, в том числе, и для информационной базы ведомства.

«Но в ней содержатся «паспортные» данные ребенка (фамилия, имя, отчество) и родителей или официальных опекунов. За сохранность сданных копий документов несет ответственность директор. Родитель может обратиться по вопросам безопасности и сохранности персональной информации в Министерство образования, где есть большая рабочая группа по заполнению информационной системы: IT-специалисты, представители дошкольного, внешкольного и школьного, аналитического управления», — ответили в Министерстве образования.

Получается, ПИН и не нужен? Видимо, родители по собственному желанию простаивают в очередях, чтобы получить заветный квиток.