Среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье граждан Кыргызстана нет. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. Как сообщили российские СМИ, Ан-148 с 71 человеком на борту упал в районе деревни Аргуново. Среди причин падения самолета называют отказ техники, неблагоприятные погодные условия и столкновение с самолетом «Почты России».

Посольство уточняло гражданство Акназарова Тамерлана Туратбековича и Тулькубаева Фиргата. В итоге выяснилось, что среди погибших граждане Кыргызстана не значатся.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой.