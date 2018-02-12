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Общество

Xiaomi Redmi Note 5: появились изображения и видео бюджетного смартфона

Фото hi-tech.mail.ru. Рендер смартфона Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi активно готовится к выпуску Redmi Note 5, которое должно состояться 14 февраля. В Интернете появились новые изображения бюджетного безрамочного смартфона, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, Redmi Note 5 получит удлиненный дисплей с соотношением сторон 18:9. Верхняя и нижняя рамки будут более тонкими по сравнению с предшествующими моделями.

Смартфон получит двойную основную вертикальную камеру с 16-мегапиксельным и 5-мегапиксельным сенсорами. Ниже находятся светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Камера для селфи будет 8-мегапиксельной.

Ожидается, что у Redmi Note 5 будет экран Full HD + с диагональю 5,99 дюйма. Устройство получит 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти.

Устройство, как ожидается, может получить огромную батарею объемом 4100 мАч.
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