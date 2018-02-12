Избитого матерью ребенка похоронят врачи и сотрудники Минсоцразвития

В городе Ош избитого своей матерью до смерти ребенка похоронят врачи больницы и сотрудники Минсоцразвития. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их данным, все это время к мальчику никто из близких не приходил.

«Точная причина смерти ребенка выяснится после судебно-медицинской экспертизы. Так как о родных ребенка ничего не известно, хоронить его будут врачи больницы, где он скончался, и сотрудники Минсоцразвития», — рассказали в Минздраве.

В Южной столице 24-летняя женщина избила трехлетнего сына за то, что тот написал в штаны. Она приехала к сестре в Ош из Кара-Кульджинского района. Разведена, воспитывала ребенка одна. Сегодня стало известно, что лежавший в коме ребенок умер, не приходя в сознание.