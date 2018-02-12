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Общество

В Кыргызстане в 2017 году снизилась младенческая смертность

В Кыргызстане в 2017 году показатель младенческой смертности снизился на 4,5 процента по сравнению с 2016-м. Такие данные представили в Минздраве.

По данным Нацстаткома, показатель младенческой смертности составил 15,2 на 1 тысячу родившихся живыми против 16,6 в 2016-м.

В структуре причин младенческой смертности первое место в республике занимают заболевания, возникающие в перинатальном периоде. На втором месте врожденные аномалии, на третьем — болезни органов дыхания.

При этом отмечен рост материнской смертности.
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