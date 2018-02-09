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Общество

Взрыв печки в Сокулуке. Пострадавшая девушка скончалась в больнице

В больнице Бишкека от полученных при взрыве печки травм скончалась 22-летняя девушка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их данным, когда девушка попала в Сокулукскую территориальную больницу, ожоги тела составляли 65-70 процентов. Однако в Бишкеке медики констатировали ожог 80 процентов тела.

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«Как только девушку привезли из Сокулукской территориальной больницы в БНИЦТО, был собран консилиум. При осмотре бишкекские медики установили 80 процентов ожогов тела. Ожоги были глубокими. Пострадавшая попала в больницу в очень тяжелом состоянии», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что пострадавшая девушка находилась на 2-й неделе беременности. Ребенка спасти не удалось. 

Напомним, 26 января селе Романовка Сокулукского района Чуйской области от взрыва печки пострадала девушка. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в Сокулукскую районную больницу.
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