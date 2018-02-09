Фальшивые ветераны. Главу Союза афганцев Ошской области назвали лжеафганцем

Глава Союза ветеранов-афганцев Ошской области Беделбай Маматов является лжеафганцем. Об этом заявил на пресс-конференции ветеран афганской войны Орозбай Колубаев.

По его словам, Беделбай Маматов никогда не был в Афганистане, но при этом получает льготы.

«Его защищает адвокат Кайрат Загибаев. Он защищает лжеафганца, прекрасно зная, что Маматов там не был. Значит, у него есть свой интерес», — считает Орозбай Колубаев.

Он заявил, что Маматов, по документам, за год поменял шесть войсковых частей во время прохождения срочной службы.

«В советское время весенний призыв шел с апреля по июнь. Однако Маматов призвался в июле 1987 года. Военнослужащих срочной службы из одной части в другую не переводят. Солдат могут перевести только в случае, если он попался на воровстве, членовредительстве, а в исключительных случаях — по семейным обстоятельствам. Маматов же отслужил за год в шести частях. Это написано им собственноручно. Причем некоторых войсковых частей, указанных им, на тот момент не существовало в структурах КГБ или Министерства обороны», — добавил Орозбай Колубаев.

Со слов участника пресс-конференции, Маматов не может ответить, где он проходил службу.

«Он призвался в армию и попал в школу поваров, а демобилизовался уже командиром отделения. Он якобы попал в ту же часть, где служил я. На мой вопрос, где он конкретно проходил службу, Маматов ответил, что служил в аэропорту. В документах же указано, что он служил в артиллерийском дивизионе. Он уверяет, что был командиром отделения в дивизионе, однако там нет такого понятия, есть должность командира расчета», — добавил Колубаев.

Участник боевых действий в Афганистане также заявил, что в Республиканском союзе ветеранов-афганцев есть свой фонд, куда переводят деньги различные организации. На что они тратятся, неизвестно.

«На нужды ветеранов-афганцев различные организации переводят большие деньги. Днеженые средства распределяются среди инвалидов, вдов, родителей, детей воинов-афганцев. Точная сумма на счету никому не известна», — рассказал Колубаев.

ИА «24.kg» обратилось за комментарием к Беделбаю Маматову. Он сообщил, что его участие в боевых действиях в Афганистане проверяли в 2016 году, другая проверка производится сейчас Военной прокуратурой.

«Я действительно служил в Афганистане чуть более полугода. В 1987 году я призвался, и меня отправили в Афганистан. В 1988-м прибыл в Ташкент на учебу. Офицером стал по приказу министра обороны СССР», — рассказал Беделбай Маматов.

На вопрос, как получилось, что он поменял шесть войсковых частей за год, Маматов ответил, что он в этом не виноват.

«Меня куда отправляли, я там и служил. Я не виноват, что меня отправляли в разные части. Если бы я действительно не проходил службу в Афганистане, я бы не получал надбавку к пенсии. Это не первый раз, когда меня обвиняют в том, что я якобы лжеафганец», — пояснил Беделбай Маматов.

Напомним, проверкой межведомственной комиссии, созданной по поручению Сооронбая Жээнбекова в декабре 2016 года, в Кыргызстане выявили 159 фальшивых ветеранов-афганцев. Среди тех, кто недобросовестно получает надбавку в 6 тысяч сомов, есть не только солдаты и офицеры, но и известные генералы запаса. В частности, упоминались генерал-майор Рысбек Мирзаматов и генерал-майор Нурдин Чомоев.