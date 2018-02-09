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Общество

Тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке проведут в 2018-м

Тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке проведут в 2018 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

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По его словам, проект ЕБРР поделен на три части.

«Первая фаза включает организацию и управление вывозом твердых бытовых отходов, она выполнена в срок на 99 процентов. Осталось установить 133 контейнерных площадки. Вторая фаза предусматривает рекультивацию существующего полигона и строительство нового. Она находится в работе и будет завершена к 2020 году. И следующим этапом планируется строительство мусоросортировочного завода. Тендер будет проведен в 2018-м», — сказал Албек Ибраимов.
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