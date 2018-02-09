Тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке проведут в 2018-м

Тендер на строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке проведут в 2018 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.
Читайте по теме
По его словам, проект ЕБРР поделен на три части.
«Первая фаза включает организацию и управление вывозом твердых бытовых отходов, она выполнена в срок на 99 процентов. Осталось установить 133 контейнерных площадки. Вторая фаза предусматривает рекультивацию существующего полигона и строительство нового. Она находится в работе и будет завершена к 2020 году. И следующим этапом планируется строительство мусоросортировочного завода. Тендер будет проведен в 2018-м», — сказал Албек Ибраимов.